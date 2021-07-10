Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin çelik çatı montajı devam ediyor

Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde yaklaşık 11 bin m2'lik alanda 7 bin 500 m2 inşaat alanına sahip olan Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin zemin stabilizasyon işi 2016 yılında tamamlanmıştı. İnşaatın hali hazırda betonarme imalatları bitirildi, çelik çatı montaj işleri ise devam ediyor.

Projenin amacı; yeni yetişen nesle bilimi sevdirmek ve kolay öğrenmesi için fiziksel ve kimyasal deneylerin yapılacağı laboratuvar ortamları oluşturulacak ve buranın daha verimli olmasını sağlayacak eğitimler yer alacak. Yapı içerisinde aynı zamanda eğitim seminerleri verilebilecek toplantı salonu, yurt içi ve yurt dışı sergilerin yapılacağı bir sergi alanı bulunacak.

55 milyon TL bedelli projenin inşaat işleminin yarıdan fazlası tamamlandı.

Erdi Demür

