İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilişim 500'de Teknosa'ya 2 ödül birden

Bilişim 500'de Teknosa'ya 2 ödül birden
Bilişim 500'de Teknosa'ya 2 ödül birden

Teknosa, Türkiye’de bilişim alanında yapılan kapsamlı araştırmalardan biri olan ve bu yıl 21’inci kez düzenlenen Bilişim 500 araştırmasının sonucunda Donanım ile Görüntü ve Ses Sistemleri kategorilerinde birincilik ödüllerinin sahibi oldu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, BThaber tarafından 21'inci kez düzenlenen Bilişim 500 araştırması sonucunda 2 ödüle birden layık görüldü. Türkiye'nin gelişimine önemli katkılar sağlayan bilişim sektörünün ilk 500 şirketinin belirlendiği araştırmanın sonuçları dijital ortamda gerçekleşen ödül tören ile açıklandı.

'Yeni Neslin Teknosa'sı mottosuyla dijitalleşme altyapısına yapılan yatırımlar ve müşteri odaklı dönüşüm çalışmalarıyla sektördeki varlığını sürdüren Teknosa, Türkiye bilişim sektörünün gelişimi ile ilgili birçok veriyi içeren, araştırmanın sonucunda hem ‘Yılın Donanım Kategori Birincisi' hem de ‘Görüntü ve Ses Sistemleri Kategori Birincisi' olarak 2 ödül kazandı.

Ödülü alan Teknosa Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran şöyle konuştu: “Teknolojiye yön veren kurumları, şirketleri bir araya getiren bu önemli organizasyonda olmak ve ödül almak çok değerli. 20 yıl önce Türkiye'ye teknoloji market zinciri kavramını kazandıran marka olduk. Bugün ise yaptığımız dijitalleşme ve çoklu kanal yatırımlarımızla yeni nesil teknoloji perakendeciliğinde liderliğimizi pekiştiriyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte teknolojiye erişimin Türkiye'de eğitim, ekonomi ve sosyal hayatı ayakta tuttuğunu gördük. Dijital dönüşümün her alanda daha da hız kazanacağı bir döneme girdik. Sektörün, herkesin katkısı ve iş birliğiyle değişimi yöneterek yeni sahalarda da büyüyeceğine inanıyorum.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.