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Bill Gates : 'Korona salgını bir yıl daha sürebilir'

Bill Gates : 'Korona salgını bir yıl daha sürebilir'
Bill Gates : 'Korona salgını bir yıl daha sürebilir'

Korona virüs salgını dünya genelinde yayılırken aşı araştırmalarına bağışlarla katkıda bulunan Microsoft'un kurucularından Bill Gates, korona virüs salgının bir yıl daha devam edebileceğini dile getirdi.

Korona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Dünyada toplam vaka sayısı 20 milyon 40 bin 516'ya yükselirken Microsoft'un kurucularından Bill Gates, Covid-19 için bir aşısının yakında geliştirileceğini ancak pandeminin bir yıl daha sürebileceğini söyledi.

Bill Gates ve eşi Melinda Vakfı, Covid-19'da dahil olmak üzere bir dizi ölümcül hastalık için aşı araştırmalarına fon sağlamaya yardımcı oluyor. Dünyanın en fakir ülkelerine korona virüs aşılarının dağıtılmasına sağlamak için dünyanın en büyük aşı üreticisiyle ortaklık kuran Gates ve eşi Melinda, aşıların geliştirilmesine milyonlarca yatırım yaptı ve cuma günü, Gates Vakfı'nın 2021'de düşük gelirli ülkelere korona virüs aşıları dağıtmak için 150 milyon dolar bağış yapacakları açıklandı.

Gates, ABD basınına verdiği röportajda, "İyi bir dünya için bu durumu 2021'in sonuna kadar, dünya için ise 2022'nin sonunda bu durumu bitirebilmeliyiz" ifadesini kullandı.

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