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Bin 200 rakımlı Harput'ta kar güzelliği

Bin 200 rakımlı Harput'ta kar güzelliği
Bin 200 rakımlı Harput'ta kar güzelliği

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, kent merkezi bu yıl ilk defa beyaza bürünürken bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesinde ise kartpostallık görüntüler çıktı. Tarihi mahalleden kent merkezi ise beyazlar altında drone ile görüntülendi.

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kar yağışı, dün Elazığ genelinde etkili oldu.

Etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezi bu kış mevsiminde ilk defa tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Merkezin yanı sıra medeniyetler beşiği bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi de mevsimin üçüncü kar yağışını alarak yine beyaz gelinliğini giydi. Mahallede bulunan Milattan Önce 8. Yüzyıl'da Urartu Krallığı tarafından yapılan Harput Kalesi, Pisa kulesinden bile fazla eğik olduğu tescillenen Ulu Cami minaresi gibi bir çok tarihi yapı kar ile birlikte izlenmesi keyif veren görüntüler oluşturdu.

Öte yandan yüksek rakımı nedeniyle Harput'tan şehir ise beyazlar altında drone ile görüntülendi.

Kamil Can Kılıç - Hamdin Kılıç
 

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