Bin yıllık hasat geleneğini Torosların zirvesinde yaşatıyorlar

Toros Dağı eteklerinde orak ve ellik ile 3 dönüm araziyi imece usulüyle yardımlaşarak hasat eden köylüler, buğdayın bereketli olması için başakları havaya kaldırarak dualar etti.

Feke Belediyesi meclisi üyesi olan köy sakinlerinden Osman Erciyes, köyde imece usulü hasadın hala gerçekleştiğini ve geleneklerini günümüze kadar taşıdıklarını ifade ederek, “Çeşitli yıllarda ilçemde görev aldım. Burada arkadaşlarım ile hasat yapıyoruz. Köyümüzün geleneklerini yaşatmayı sürdürüyoruz. Bugün de Cumali Erciyes'in ekinini biçmek için geldik. Atadan dededen gelen duamız var. Ekin bittiği zaman ekin sahibini onure etmek bereketli olması için bu duamızı yapıyoruz” dedi.

Ekin biçmeye katılan köy sakinleri ellerine birer demet buğday başağı alarak dualarını gerçekleştirdiler, o anlar objektiflere yansıdı.

Beril Solmuşgül