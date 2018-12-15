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Bina kepçenin üzerine yıkıldı, o anlar saniye saniye görüntülendi

Bina kepçenin üzerine yıkıldı, o anlar saniye saniye görüntülendi
Bina kepçenin üzerine yıkıldı, o anlar saniye saniye görüntülendi

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yıkım çalışmaları yapılan bir bina kepçenin üzerine yıkıldı.

Bina kepçenin üzerine yıkıldı, o anlar saniye saniye görüntülendi - Tıkla İzle

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir süre önce başlatılan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında ilçede belirlenen binaların yıkımı sürüyor. Özel bir firma tarafından yıkımı gerçekleştirilen bir bina kepçenin üzerine yıkıldı. Bir anda tamamen yıkılan binadaki beton parçaları kepçenin üzerine düştü. Kepçe operatörü olaydan yara almadan kurtulurken, kepçe gelen beton parçaları ile yan yattı. Kepçe operatörünün binayı yıktığı sırada çalışmayı cep telefonuyla kaydeden vatandaş o anları saniye saniye görüntüledi.  

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