Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu Canlı Yayın İzle

Bu akşam yapılacak olan Binali Yıldırım ve Ekrem ve İmamoğlu canlı yayını ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen konular arasında yerini almış durumda. 16 Haziran Pazar saat 21.00'de İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak olan canlı yayında Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu seçime bir hafta kala canlı yayın da seçim vaatlerini açıklayacaklar. İşte bu ortak canlı yayını izleme linki ve tüm detayları buradan dakikası dakikasına takip edebilirsiniz...

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