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Bingöl'de 2 kilo uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Bingöl'de 2 kilo uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
Bingöl'de 2 kilo uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Bingöl polisi, şehirlerarası yolculuk yapan bir otobüste yapmış olduğu operasyonda, 2 kilo 281 gram uyuşturucu ele geçirdi, gözaltına alınan şüpheli şahıs ise tutuklandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şehirlerarası yolculuk yapan otobüs firmalarına yönelik uygulama gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, 'Uygulamanın neticesinde 2 kilo 281 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak bir şüpheli şahsa 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılmış olup mevcutlu olarak Bingöl Cumhuriyet Savcılığı çıkarılan şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

Muhammet Ali Çiftçi
 

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