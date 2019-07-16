Bingöl'de KKKA şüphesiyle bir kişi uçakla Ankara'ya sevk edildi

Edinilen bilgilere göre, Çiçekdere köyünde ikamet eden M.Ç. (28), rahatsızlanınca yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Köye giden sağlık ekipleri, KKKA şüphesiyle M.Ç.'yi Bingöl Devlet Hastanesi'nde getirerek tedavi altına aldı. Hastanede yapılan muayenenin ardından KKKA şüphesi konulan Çeçen'in Ankara'da ileri bir merkeze sevki için İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca Sağlık Bakanlığından uçak ambulans talebinde bulundu.

Hastaneden alınan hasta, Bingöl Havalimanında bekleyen uçak ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Muhammet Ali Çiftçi

