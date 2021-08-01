Bingöl'de orman ekipleri olası yangınlara karşı teyakkuz halinde

Ülke genelinde son 4 günde etkili olan yangınlar, başta Antalya olmak üzere farklı illerde yaklaşık binlerce hektarlık ormanı küle çevirdi. Yangınların artması ve olası sabotajlara karşı Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ekipler de ormanlık alanlarda denetim ve nöbetlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü koordinesindeki ekipler, kent genelindeki ormanlık alanlarda denetim ve kontrolleri arttırdı. Genç İlçe Orman İşletme Şefliği, 250 hektarlık çamlık alanda 15 personelle 10 ayrı noktada düzenli olarak denetim gerçekleştiriyor. Olası yangın ihtimaline karşı da devriye atan ekipler, her saat başı ilk müdahale aracıyla çamlık alanlarda kontrol ve denetimleri sürdürüyor.



Muhammet Ali Çiftçi - Sinan Atan

