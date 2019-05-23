Binlerce çocuk, Okul Dışarıda Günü ile sınıflarını açık havaya taşıdı

OMO'nun dünya çapında destekçisi olduğu, bugüne kadar 110 ülkede 6 milyon çocuğa ulaşan ve Türkiye'de Aktif Yaşam Derneği'nin hayata geçirdiği Okul Dışarıda Günü, bugün dünya ile birlikte Türkiye'de de gerçekleştirildi. Açık havada oyunla ve keşfederek öğrenmenin önemine dikkat çekmek için düzenlenen Okul Dışarıda Günü'ne ilköğretim seviyesinde dünyadan 1,7 milyon, Türkiye'den ise 650 bine yakın çocuk katıldığı belirtildi. Bu yılki etkinlikte aktivite ve oyun içerikleri dışında ilk kez çevre bilinci, geri dönüşüm ve yeniden kullanım başlıklarına da yer verildi. Böylece çocuklar kadar onlar aracılığıyla ulaşılan yetişkinlerde de çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturulması, çocukların oynadığı alanların çevresel temizliğine dikkat çekilmesi hedeflendi.

Okul Dışarıda Günü'ne katılan okullardan 50. yıl Süheyla Artam İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Okul Dışarıda Günü sözcüleri olan Çocuk Gelişimi ve Erken Çocukluk Eğitimcisi ve Uluslararası Oyun Derneği (IPA) Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul ve Dr. Yankı Yazgan'ın yanı sıra Aktif Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şule Serter ve Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Leyal Eskin Yılmaz da eşlik etti.

"Açık havanın öğrenmeye katkısı önemli"

Okul Dışarıda Günü tüm dünyada kutlanan küresel bir kampanya olduğunu belirten Şule Serter, "2018 yılında Türkiye olarak ilk defa katıldık. Bu sene 2'ncisini düzenliyoruz. Aktif Yaşam Derneği olarak da yürütücülüğünü yapıyoruz. Kampanyanın dikkat çekmek istediği nokta; açık havada olmanın ya da dışarıda olmanın çocukların gelişimine, sosyal ve akademik başarılarına katkı sağlamanın ne kadar önemli olduğuna vurgulamak. Aynı zamanda çocukların dışarıda geçirdikleri vakitlerin çok az olduğu ve bu nedenle dışarıda daha çok vakit geçirmeleri konusunda farkındalık oluşturmak isteyen bir kampanya" dedi.

"Dışarısı, çocukların duyularına ve duygularına karşılık veriyor"

Prof. Dr. Belma Tuğrul şöyle konuştu: "Çocuklar, öğrenen varlıklar. Meraklılar, hareketliler, keşfedici bir zihinleri var. Çocuklar iletişim kurmak ve her şeye dokunmak, sorgulamak istiyorlar ve biraz da macera arıyorlar. Bizim yanlış değimiz bazı tercihler onlar için aslında keşfetme süreci. Risk almayı seviyorlar. Belki bu onların bir şeyleri deneyip ve öğrenme istekleri ile ilgilidir. İşte dışarısı, çocuğun tüm duyularına, duygularına ve aslında hareket ihtiyacına karşılık veren bir alan oluşturuyor. Çünkü dışarıda daha fazla kontak var".

Açık havanın öğrenmenin önemine değinen Dr. Yankı Yazgan, "4 duvar arasında da öğrenme

gerçekleşebiliyor ama Okul Dışarıda Günü'nde açık havaya çıkıldığında bizim vurgulamak istediğimiz; duyuları kullanarak, deneyimleyerek, yaparak ve uygulayarak adete bir laboratuvar ortamındaymış gibi öğrenme fırsatı oluyor. Öğrenilenlerin pekişmesi ve bunun yanı sıra öğrenilenlerin nasıl kullanılacağını, odaklanma ve konsantrasyon gibi becerilerin geliştirme fırsatı oluyor. Çocuklara serbest oyun ortamı sağlandığında, açık havada onlara hareket alanı verildiğinde arkadaşlarında birlikte olmayı, ilişkileri koordine etmeyi ve sosyal müzakereyi öğreniyorlar. Arkadaşlığı da öğrenebiliyorlar" şeklinde konuştu.

"Türkiye, bu etkinlik başlar başlamaz en çok katılımcıyı veren ülkelerden bir tanesi oldu"

Açık havada öğrenmeye verdikleri desteğe dikkat çeken Leyal Eskin Yılmaz, "OMO olarak 15 yılı aşkın süredir ''Kirlenmek Güzeldir'' diyoruz. Bunu derken aslında çocuklara, öğrenmenin oyunla mümkün olduğunu, özellikle dışarıda oynamanın onların gelişimleri için çok önemli olduğunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Sadece çocuklara değil, anne ve babalara ilham vermeye çalışıyoruz ki onlar da çocuklarını mümkün olduğu kadar dışarı çıkarsınlar. Buna yürekten inanmamızın en önemli nedeni; yaptığımız araştırmalar. 2015 yılında 10 ülkeyi geçen ve 12 binden anne ve babayla yaptığımız bir araştırma var.

O araştırmanın ortaya koyduğu çarpıcı gerçekler var. Bütün dünyada aslında çocukların dışarıda vakit geçirmesi gittikçe azalan bir süre olmaya başladı. Dünyada yüzde 56 gibi bir oranda 1 saatten az dışarıda vakit geçiriliyor. Türkiye ise bu oran yüzde 61. 2012'den beri tüm dünyada aynı gün çocuklar dışarı çıkıyorlar. Bu etkinliğe şimdiye kadar 110 ülke ve 6 milyondan fazla çocuk katılmış. Türkiye'de ilk defa geçen sene başladı. Tüm dünyada OMO bu harekete destek veriyor. Türkiye, bu etkinlik başlar başlamaz en çok katılımcıyı veren ülkelerden bir tanesi oldu. Türkiye, dünya 3'üncü en fazla katılımı sağlayan ülke oldu. Bu sene farklı olarak şöyle bir şey var: Çocukların dışarıya çıkması için çevrenin temiz ve güvenli olması lazım. O yüzden bu sene etkinlik kılavuzu yaptık. Orada da çevre sevgisi, doğa aşkı ve geri dönüşüm gibi konuları öğrenecekler. Bunu oyunlar oynayarak öğrenecekler" açıklamasında bulundu.

Adem Gürer - İsmail Çoşkun