BİP nasıl kullanılır, indirilir? BİP nasıl indirebilirim? BİP kimin, güvenli mi? BİP NEDİR? Whatsapp'ın yeni gizlilik sözleşmesi tartışılıyor. Uzmanlar kişisel verilerin Facebook ile paylaşılacak olmasını ürkütücü bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Sosyal medya devi Facebook, Whatsapp kullanıcılarını endişeye düşüren bir karar aldı. Yeni gizlilik sözleşmesinde koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak. Bu durum sosyal medyada eleştirilmeye başladı. Bu olaylardan sonra herkes farklı bir haberleşme uygulaması aramaya başladı. Bunların başında ise BİP uygulaması geliyor. Peki BİP nedir? Nasıl kullanılır ve indirilir?

BİP NASIL KULLANILIR?

BiP'in birçok mağazada satılan açıklamasına göre; güvenli, kullanımı kolay ve ÜCRETSİZ bir iletişim ve yaşam platformudur. BiP, akıllı telefonlarda operatör fark etmeksizin kullanılabilen bir uygulamadır. BiP bu iletişimi sağlayabilmek için telefonunuzun internet bağlantısını kullanır. BiP için herhangi bir üyelik ücreti ödemezsiniz.

BiP ile mesajlaşabilir, sesli arama yapabilir, fotoğraf, video, belge, sesli mesaj ve konum gönderebilir ve alabilirsiniz. Üstelik BiP'i hem mobilden hem de telefonunuz kapalı dahi olsa Web'den kullanabilirsiniz. Sosyal özelliği sayesinde, numaranız görünmeden binlerce kişiyle sohbet edebilirsiniz. Ayrıca, günlük hayatınızda kullanabileceğiniz, eğlenceden sağlığa bir çok popüler konulu servisler yer almaktadır. Eğlenceli mesajlaşma, ücretsiz arama, grup sohbeti, her dilde çeviri mesajlaşma özelliği sayesinde tercih edilmektedir. WhatsApp gibi BİP ile konum, fotoğraf, video gönderebilir, acil durumlarda buton aracılığıyla 10 kişiye tek tuş ile konumunuzu gönderebilirsiniz.

BİP kimin, BİP NASIL İNDİRİLİR?

BiP; Turkcell tarafından geliştirilmiştir. BİP uygulaması iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, tüm operatör abonelerinin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır. BiP; App Store, Google Play, ve Huawei AppGallery üzerinden ücretsiz indirilebilmektedir.

BiP son 24 saatte 1 milyon 124 bin yeni kullanıcı kazandı

Türk mühendislerinin geliştirdiği her şeyiyle Türkiye'nin uygulaması BiP son 24 saatte 1 milyon 124 bin yeni kullanıcı kazandı.

Tüm operatör kullanıcılarına açık iletişim ve yaşam platformu BiP'in kullanıcı sayısı son 24 saat içerisinde 1 milyon 124 bin kişi daha arttı. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın 192 ülkesinde tercih edilen BiP'teki tüm verilerin yüksek güvenlikli şifreleme ile Türkiye'deki Turkcell veri merkezlerinde korunduğu bildirildi.

Birçok yenilik getirildi

Dünyanın içinde bulunduğu durumdan dolayı uygulamada birçok yenilik devreye alındı. Uygulama, Acil Durum özelliği ile kullanıcılarının acil durumlarda sonra durum bilgilerini ve konumlarını tek tuşla hem BiP mesajı hem de SMS ile paylaşmalarını sağlıyor. Çeviri özelliği ise anlık mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeyi sağlıyor. Keşfet bölümünde yer alan çeşitli kanallar ile kullanıcılarına bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunan BiP, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı da açtı. Operatör ayrımı olmadan BiP kullanıcıları bu kanal üzerinden koronavirüs testi yapabiliyor ve gerekli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı'na ücretsiz ulaşabiliyor.

