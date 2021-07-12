Bip'te grup görüntülü görüşmelerdeki desteklenen kişi sayısı 15'e çıktı

Dünya genelinde indirme rakamı 82 milyonu aşan BiP üzerinden gerçekleştirilen HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmelerde, katılımcı sayısı şimdi de 10'dan 15'e yükseldi. Desteklediği kişi sayısını rakiplerinin yaklaşık iki katına çıkardığı belirtilen uygulama, iş ve eğlence amaçlı toplantıların yanı sıra kalabalık ailelerin buluşma ve bayramlaşma seçeneklerinden biri olmaya devam edecek.

Uygulamanın dünyanın 192 ülkesinde milyonlarca kullanıcıya sahip global bir oyuncuya dönüştüğünü ifade eden BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı, “Rakip uygulamalardan çok önce hayata geçirdiğimiz grup görüntülü görüşme, web arayüzünden sesli ve görüntülü arama, kaybolan mesaj, 106 dilde anlık çeviri ve para gönderme gibi özelliklerimizin yanı sıra kişisel verilerin korunması konusunda uyguladığımız şeffaf politika sayesinde uluslararası alanda en hızlı büyüyen iletişim platformlarından biri haline geldik. Bayram öncesinde bir yeniliği daha hayata geçirerek grup görüntülü görüşme özelliğimizdeki katılımcı sayısını 15'e yükselttik. Böylece kullanıcılarımıza bir bayram hediyesi vermek istedik. Önümüzdeki dönemde de kullanıcılarımızdan gelen geri dönüşler ve talepleri de dikkate alarak uygulamamızı fark oluşturan yeni özelliklerle donatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Diğer uygulamalardan BiP'e geçmek çok kolay

Verilen bilgiye göre, söz konusun uygulamaya diğer mesajlaşma uygulamalarından geçiş yapmak da son derece kolay. Tüm dünyada operatör fark etmeksizin herkesin kullanabildiği BiP'in ‘grup taşıma' özelliği sayesinde, kullanıcılar daha önce kullandıkları mesajlaşma uygulamasındaki gruplarını ve sohbet geçmişlerini hızla ve kolayca söz konusu uygulamaya aktarabiliyor. Diğer mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak kullanıcılar, BiP'e mevcut sohbet gruplarını aktarırken, grupta yer alan söz konusun uygulamayı yüklemiş olan kullanıcıları da tek tek seçmek zorunda kalmadan uygulamaya otomatik olarak ekleyebiliyor.