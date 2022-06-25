İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bir anlık dikkatsizlik kazaya sebep oldu

Bir anlık dikkatsizlik kazaya sebep oldu
Bir anlık dikkatsizlik kazaya sebep oldu

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir anlık dikkatsizlik kazaya sebep oldu - Tıkla İzle

Kaza, Yeni Mahalle Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Göçer idaresindeki 71 AAT 080 plakalı otomobil ile Hasan Doğan yönetimindeki 66 LC 875 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan Furkan Gözer idaresindeki otomobil, kaldırıma çıkarak ters döndü.

İki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada Hasan (50), Taha (47), Yasin Doğan (47) ve Furkan Göçer (23) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası aracının durumunu gören bir yaralıyı ise polisler sakinleştirdi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan Doğan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde 161. Sokak'tan çıkan otomobilin cadde üzerinde seyir halinde olan otomobile çarptığı görülüyor. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından iki otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Hasan Ay
 

İLGİLİ HABER
Römork açıldı, kaza kaçınılmaz oldu Römork açıldı, kaza kaçınılmaz oldu
İLGİLİ HABER
Osmaniyede 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı Osmaniye’de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
İLGİLİ HABER
Rusyaya 48 bin dolarlık kiraz taşıyan tır kaza yaptı Rusya'ya 48 bin dolarlık kiraz taşıyan tır kaza yaptı
İLGİLİ HABER
Kazaya müdahale eden arama kurtarma ekibi dönüşte kaza yaptı: 3 yaralı Kazaya müdahale eden arama kurtarma ekibi dönüşte kaza yaptı: 3 yaralı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.