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Bir evladın en acı anı

Bir evladın en acı anı
Bir evladın en acı anı

Malatya’da bir şahıs, otomobil ile geri giderken, kazaen annesinin ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Aguvan ilçesi Tarlacık Mahallesinde meydana geldi. EA'nın (34) kullandığı otomobil, evin önünde geri giderken kazaen annesine çarptı 70 yaşında olan Zeynep Akıncı kaza yerinde hayatını kaybetti. İlçe jandarma ekipleri ve 112 acil ambulans olay yerine gelerek yaptığı incelemelerin ardından yaşlı kadının cesedi Malatya Adli Tıp Kurumuna otopsi için götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili olarak E.A'yı gözaltına alındığı belirtilirken, kazayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

Ramazan Taştaş
 

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