Bir kilogramdan hafif HP Elite Dragonfly Türkiye'de

HP, bir kilogramdan hafif bilgisayarını tanıttı. Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından HP Inc., İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında mobil çalışan profesyoneller için iş ve günlük kullanımın sınırlarını zorlayan bir kilogramdan hafif premium PC'sini lanse etti. Göz alıcı tasarıma ve güce sahip HP Elite Dragonfly, güvenlik özellikleriyle mobilite arayan kullanıcıların tercihi oluyor. Söz konusu bilgisayar, dayanıklı ve bir kilogramdan hafif tasarımına ek olarak 24,5 saat batarya ömrüyle kullanıcılarının performanstan ödün vermeden çalışmasını sağlıyor.

HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, yeni ürünleriyle ilgili “Günümüzde bir bilgisayarın kullanıcılarına özgürlük sunması, ona uyum sağlaması ve kurumsal profesyonellerin çalışma şeklini dönüştürmesi gerekiyor. HP'nin gerçekleştirdiği inovasyonlar, son derece hafif, güçlü ve güvenli bilgisayar tasarımları ve yeni nesil çalışma alanları için bağlantılı bir ekosistem ile alışılmışın dışına çıkıyor. HP, en hafif kompakt dönüştürülebilir kurumsal bilgisayarını sunarak teknolojinin günümüzün iş gücüne sağlayabileceği katkılara yenilerini ekliyor” dedi.

Uzun batarya ömrü, en yeni Wi-Fi 6 bağlantı imkanı

Günümüzün mobil ve kurumsal profesyonellerinin konferans odaları, kampüsler, havaalanları ve toplu taşıma araçları gibi işle her an ilgilenilmesi gereken alanlarda daha özgür olmaları gerekiyor. Bu alanda öne çıkacak şekilde tasarlanan ürün, hafif ama güçlü yapısı ve 24,5 saatlik batarya ömrüyle 13 inçlik bir kurumsal dönüştürülebilir bilgisayar içinde en uzun batarya ömrü ve en yeni Wi-Fi 6 bağlantı imkanı sunuyor. Opsiyonel gigabit sınıfındaki 4G LTE ise, çalışanların dünyada 4x4 LTE antenlerine sahip ilk kurumsal dönüştürülebilir PC'leriyle her an bağlantıda olmalarını ve birlikte çalışabilmelerini sağlıyor. Bilgisayar aynı zamanda kişisel sağlık uygulaması HP WorkWell'in yüklü olduğu tek kurumsal dönüştürülebilir PC olarak öne çıkıyor.

HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman konuya ilişkin ”Magnezyum kasa kullanılarak üretilen HP Elite Dragonfly'ın bazı parçalarında, geri dönüşüme kazandırılan plastikler kullanıldı. Bu yönüyle okyanuslarda plastik kirliliği oluşmasını engellemeye katkıda bulunan ilk ekran HP Elite Display ve Haiti'de toplanan 35 milyon plastik şişelerden üretilen orijinal HP mürekkep kartuşları da diğer iki ürün olarak sıralanıyor. HP, bu alandaki faaliyetlerini artırarak 2020'de piyasaya süreceği tüm yeni HP Elite ve HP Pro masaüstü bilgisayarlarında ve notebooklarında geri dönüşüme kazandırılan plastikleri kullanacak” ifadelerini kullandı.

Hafif ve dayanıklı

Ürün tanıtım toplantında cihaza bilgisayara ilişkin şu bilgiler verildi:

“CNC ile işlenmiş magnezyumdan incelikle oluşturulan ve bir kilogramdan hafif HP'nin en ince kompakt kurumsal dönüştürülebilir PC'si HP Elite Dragonfly, Dragonfly Mavisi'yle göz dolduruyor.

Yeniden tasarlanan ultra hafif, sessiz ve arkadan aydınlatmalı klavyenin yanı sıra aynı zamanda tıklama seslerine son veriyor ve daha yumuşak çalışma deneyimi için ince ve cam touchpad'i ile çalışma imkanı sunuyor. 13 inçlik kurumsal dönüştürülebilir bilgisayarlar arasında yaklaşık yüzde 86 ile HP'nin en yüksek ekran-gövde oranına sahip HP Dragonfly Elite, anında tabletten PC'ye dönüşebiliyor.

Akıllı ve kişiselleştirilmiş deneyim

HP Elite Dragonfly'da yüklü olan kişisel sağlık yazılımı HP WorkWell ile iş sırasında sağlık ölçülebilir ve aksiyon alınabilir hale geliyor.

Yazılım, kullanıcılarına ara vermelerini tavsiye ediyor ve bireysel verimliliği artıracak ipuçları paylaşıyor.Kişiselleştirilmiş sağlık tavsiyeleriyle HP kullanıcılarının iş ve yaşam dengesini sağlıklı bir şekilde kurmalarına yardımcı oluyor.

Yeni HP Elite 13.3 Deri Kılıf ve HP Bluetooth Travel Fare'yle büyüyen HP Elite Dragonfly ve premium aksesuarlar ekosistemi, hareket halinde çalışan yeni nesil çalışanları destekliyor.

Güçlü ve güvenli:

Intel'in ‘Project Athena' inovasyon programının hedef özelliklerine ve ana deneyimlerine uygun. 8. Nesil Intel Core vPro işlemciyle kurumsal performans için en iyi deneyimi sunuyor. Wi-Fi 6, Wi-Fi 5'e kıyasla üç kata kadar daha fazla indirme hızı sunarak kalabalık ortamlarda bile daha yüksek performans sunuyor. HP Sure Sense, yapay zekanın gücünü kullanarak mobil çalışanları kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyor.

HP Sure Recover ve üzerinde gelen bütünleşik yeniden imajlama özelliği ile kullanıcıların her zaman ve her yerde verilerini hızlıca yedeklemelerini ve uygulamalarını çalıştırmalarını sağlıyor.

HP'nin ödüllü entegre gizlilik ekranı HP Sure View, kullanıcılarının yaptıklarının etrafındakiler tarafından görülmemesini sağlıyor.”