Bir Meslek Olarak Girişimcilik Projesi'nin mesleki dersleri başladı

Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi'nin iş birliği ile hazırlanan “Bir Meslek Olarak Girişimcilik Projesi” kapsamında 9'uncu ve 10'uncu sınıf lise öğrencilerine eğitimler verilmeye başlandı. Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde verilen ilk derste girişimcilik üzerinde duruldu. Yüzlerce öğrenciyi sektörden isimlerle buluşturan eğitime, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, ve şube müdürleri katıldı.

“Gençlerimizin içindeki girişimcilik potansiyelini ortaya çıkaracağız”

Konuşmasında öğrencilere seslen Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, “Günümüzdeki mesleklerin ve işlerin birçoğu gelecekte yok olacak ve yeni meslekler ortaya çıkacaktır. Bu noktada yapılması gereken geleceğe yönelik planlar yapmak, hayaller kurmak ve girişimlerde bulunmaktır. Böylece bu hızlı değişim döneminin ortaya çıkardığı fırsatları yakalayabiliriz. Ancak bunu yapabilmek için gelecek nesilleri bu yüzyılın gereklerine göre yetiştirmek durumundayız. Bunu da doğrudan eğitimle yapabiliriz. Ülkemizin kalkınması ve geleceğimiz buna bağlıdır. Ülkemiz genç dinamik nüfusuyla dünyada girişimcilik potansiyeli en yüksek olan toplumlardan biridir. Biz de üniversitemizle yaptığımız iş birliğiyle gençlerimizin içindeki bu potansiyeli ortaya çıkaracağız” dedi.

“Gençlere, yenilikçi fikirlerini sanayiye uygulama fırsatı sunuyoruz”

Eğitimin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Sudi Apak, bu projeyle Esenyurt bölgesine katkıda bulunacaklarını belirterek, “Girişimcilik tüm dünyada önemli bir ekosistem olarak ortaya çıktı. Artık insanlar okulları bitince devlette memur olmayı değil, üretmeyi tercih ediyor. Biz de üniversite olarak üretilen fikirlerin hayata geçirilmesi ve uluslararası alana yayılmasını çok önemsiyoruz. Ülkelerin de geliştirilen fikirlerle rekabet güçlerini arttırabileceklerini biliyoruz. Zaten ülkelerin gelir düzeylerine bakıldığında teknoloji ihracatının en üstte yer aldığını görüyoruz. Biz de bunun bilinciyle liselerden başlayarak, yenilikçi fikirleri sanayiye uygulamak adına çalışımalar yürütüyoruz. Nitekim bu projeyi de ülkemizi uluslararası rekabet alanında bir adım ileriye taşımak için geliştirdik” diye konuştu.

Öğrencilere altı haftalık atölye eğitimi verilecek

Eğimin detaylarını paylaşan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi Müdürü Dr. Vesile Küçük ise şu bilgileri verdi:

“Özellikle girişimcilik eğitimlerini üniversite düzeyindeki öğrencilerimize vermekteyiz. Bu kapsamda lise öğrencilerimizi de hedef kitlemiz arasına soktuk. Bundan iki ay önce projemizin protokolü imzalandı. Esenyurt İlçe Müdürlüğü ile birlikte girişimcilik projemizi hayata geçirdik. Şimdi ise eğitim kısmına geçtik. Liselerin 9'uncu ve 10'uncu sınıf öğrencilerine ilk dersi verdik. Dersimizden sonra her liseden 15 öğrenci seçeceğiz. Bu öğrencilere altı haftalık bir atölye eğitimi vereceğiz. Bu eğitim, ilçe milli eğitim müdürlüğünün belirlediği bir okulda oluşturulan atölyede yapılacak. Altı haftalık eğitimden sonra çocuklarımızın projelerini geliştirmelerini sağlayacağız ve projelerin sunumuyla ilgili onlara eğitimler vereceğiz. Altı aylık atölye eğitiminden sonra öğrenciler; işbirliği içinde birlikte çalışma, proje geliştirme, sunum yapma ve iletişim kurma becerilerini kazanacaklar. Projemiz şu an için yalnızca Esenyurt'taki öğrencilerimizi kapsıyor ama ilerleyen senelerde bu kapsamı daha da genişletmek istiyoruz.”

