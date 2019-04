Bir Türk'ün kaleminden ‘Kahve' ilk defa Uzakdoğu'da

Gastronomi Yazarı, Kahve Eğitmeni ve Danışman, Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cenk R. Girginol'un ‘Kahve-Topraktan Fincana' adlı yeni kitabı Çince'ye çevrilerek Uzakdoğu'da satışa sunuldu. Geçtiğimiz hafta Çin'de satışı başlayan kitabın Çince telif hakları Çin'in en büyük yayınevlerinden China Light Industry Press tarafından geçen sene satın alınmıştı. Kapağında yer alan Cezve ve Özel Türk Kahvesi Bölümü ile Uzakdoğu toplumlarına Türk Kahvesini tanıtması ve anlatması bakımından da büyük önem taşıyan eser, 226 sayfa kuşe kağıda basım ve görsel dizayn ile ilk hafta büyük ilgi gördü. Kitabın İngilizce çevirisi bu yıl içinde Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada satışa sunulacak.

Kitabıyla ilgili konuşan ödüllü yazar Cenk R. Girginol, “ Türkiye'de bu anlamda kahve severlerin yoğun ilgisini görmek ve güzel yorumları ile daha güzel çalışmalara motive olmak mutluluk verici. Fakat uluslararası camiada özellikle kültürümüz ve kültürel mirasımız olan kahve ve Türk Kahvesi özelinde yapımızı anlatmak, bayrağımızı dalgalandırmak şahsım adına başarının ötesinde gurur vericidir. İkinci kitabımın da antlaşmalarını tamamlamak üzereyim. Bundan sonraki tüm yaşantımda eserlerim ve yaptıklarımızla Türk Kahvemizi tanıtmak, kültürümüzü yaşatmak ve temsil etmek misyonumuz ve milli görevimizdir. Emeği geçen, desteklerini esirgemeyen tüm kahve serverlere, okuyucularıma ve aileme sonsuz teşekkürler”şeklinde açıklamada bulundu.

İlk kitap ‘Kahve-Topraktan Fincana'nın aldığı ödüller;

1-Dünyada Gastronomi Kitap Ödüllerinin oscarı sayılan Gourmand World Cookbook Awards tarafından “2017 Dünya'nın En İyi Kahve Kitabı Ödülü - Best in the World”

2-Amerika'nın en prestijli kitap ödüllerinden Independent Press Awards tarafından “2018 En İyi İç Kitap Dizayn Ödülü - BK Interior Design Award”

3-Dünyada Gastronomi Kitap Ödüllerinin oscarı sayılan Gourmand World Cookbook Awards tarafından “2017 Türkiye'nin En İyi Kahve Kitabı Ödülü - Country Winner”

İkinci kitap kitabı ‘Kahve-Fincandan Lezzete'nin aldığı ödüller;

1-Dünyada Gastronomi Kitap Ödüllerinin oscarı sayılan Gourmand World Cookbook Awards tarafından “2019 Türkiye'nin En İyi Kahve Kitabı Ödülü - Country Winner”

2- Dünyada Gastronomi Kitap Ödüllerinin oscarı sayılan Gourmand World Cookbook Awards tarafından “2017 Dünya'nın En İyi Kahve Kitabı Ödülü - Best in the World finalistidir. Bu ödül yanlış bilmiyorsam Temmuz ayında verilmektedir.