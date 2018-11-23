BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 11. yeni SON BÖLÜM İZLE | 12. bölüm YENİ FRAGMANI | Bir Zamanlar Çukurova İZLE (Atv, Youtube izle)

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 11. yeni SON BÖLÜM İZLE | 12. BÖLÜM YENİ FRAGMANI | BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON YENİ FRAGMAN İZLE (Atv, Youtube izle)

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 11. BÖLÜM YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecanın dozu giderek artıyor. Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da reyting listelerinde üst sıralardaki yerini koruyacağa benziyor. Bu hafta dizide yine çok önemli gelişmeler var. Bir Zamanlar Çukurova'da heyecanın dozu giderek yükseliyor. Yeni son bölümde yer yerinden oynayacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın 22 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak 11. yeni son bölümünde yaşanacaklar... "Züleyha kaçmış..." Bir Zamanlar Çukurova'da artık silahlar konuşuyor! Son bölümde Yılmaz ve Demir'in büyük yüzleşmesi, Hünkar'ın canını yaktı. Yılmaz'ın vurduğu Hünkar, yaşayacak mı? Annesi olmadan yolunu şaşıracağını söyleyen Demir'in, Yılmaz'dan alacağı intikam çok acı olacak! İkilinin öfkesi, artık daha tehlikeli bir hal almaya başladı. Züleyha nereye gidiyor? Adnan bebeği alıp yola koyulan Züleyha'yı, yeni bölümde çok daha büyük yüzleşmeler bekliyor. Hünkar'ın vurulduğunu duyan Fekeli, mantığıyla mı yoksa duygularıyla mı hareket edecek?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 12. yeni bölüm fragmanı dizinin yayınlanan son bölümünün sonunda yayınlanır mı henüz belli değil. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içindeki linklerle izleyebilir tüm gelişmeleri yine buradan haberimizin içinden takip edebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

"Yılmaz ölmemiş..." Bir Zamanlar Çukurova'da artık yüzleşme zamanı! Demir, ezeli rakibi Yılmaz'ı hayatından çıkarmaya çalıştıkça, adını daha çok duymaya başlıyor. Çukurova'nın yeni 'bey'i olarak boy gösteren Yılmaz'ın ise tek amacı intikam! Gerçekler açığa çıkıyor! Züleyha, öldü sandığı Yılmaz'ı kanlı canlı karşısında görünce, herkesi şok edecek bir karar verecek! Bu gelişme ise herkesin hayatını yakından etkileyecek. 'Uhuletle ve suhuletle' ilerlemekten yana olan Fekeli, gözü dönen Yılmaz'ın yanlış bir şey yapmasından endişeleniyor. Hünkar'ın yeni planı ne? Oğlunun iyiliği için kurduğu tezgâhın, hayatlarını tehdit etmeye başladığını gören Hünkar, Yılmaz'ı tutamayacaklarının farkında! Demir'in ve soyadlarının zarar görmesinden korkup, yeni planlarla harekete geçiyor!