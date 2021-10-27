Birbirinden faydalı epsom tuzu kullanma yolları

“Epsom” adını keşfi yapılan İngiltere'nin Epsom kasabasından aldığını ve kimyasal yapısından dolayı tuz olarak adlandırıldığını söyleyen Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Eda Balcı, maddenin aynı zamanda suda çözünme özelliğine sahiptir olduğunu söyledi. Balcı, epsom tuzunun kabızlık, fibromiyalji ve uykusuzluk gibi hastalıkların tedavisinde kullanıldığını fakat günde 30 gramdan fazla kullanılmaması gerektiğini altını çizdi.

"Kabızlık, fibromiyalji ve uykusuzluk gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır”

Görüntü itibariyle kaya tuzuna benzese de oldukça farklı olduğunu belirten Eda Balcı, “Kaya tuzunda sodyum minereli bulunurken epsom tuzunda magnezyum minerali bulunmaktadır. Acı bir tada sahip olan epsom tuzu çeşitli hastalıkların tedavisinde yardımcıdır. Yıllardır bu tuz, özellikle kabızlık, fibromiyalji ve uykusuzluk gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Epsom tuzunun etkisinin içeriğindeki magnezyumdan kaynaklandığı söylenmektedir. Bazı sağlık profesyonelleri epsom tuzunun terapötik olduğunu iddia etmekte ve bu tuzu çeşitli durumlar için alternatif bir tedavi olarak kullanmaktadır” şeklinde konuştu.

“Günde 30 gramdan fazla kullanılmamalı”

Epsom tuzunu kullanmanın farklı yolları olduğunu ifade eden Balcı, en yaygın kullanımı epsom tuzu banyosu olduğunu söyledi. Ayrıca daha az olarak da ağızdan alınmakta olduğunu belirten Balcı, ağızdan alınan epsom tuzu için de günde 1-2 çay kaşığı (5-10 gram) tuzu 1 su bardağı suda çözdürüp tüketilebileceğini ifade ederek epsom tuzunun faydalarını 3 maddede açıkladı:

- Bilinen en önemli faydalarından biri, bağırsak hareketlerini artırmasıdır. Bağırsaklardaki su miktarını artırır ve kısa sürede aktif bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu sayede kabızlık sorunu yaşayanlarda faydalıdır.

- Epsom tuzundaki magnezyum serotonin hormonunun salgılanmasını destekler. Kişilerde görülen uyku bozukluğu durumunu iyileştirir. Epsom tuzu ile hazırlanmış banyonun, uyku kalitesini artırdığı bilinmektedir.

- Epsom tuzu banyoları sayesinde vücuttaki ağır metal ve toksinler atılır ve stresle mücadelede yardımcı olur.

Epsom tuzunun günde 30 gramdan (6 çay kaşığı) fazla kullanılmaması önerilmekte olduğunu söyleyen Balcı, uzman tavsiyesi ile önerilen miktarda kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.