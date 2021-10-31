İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bisiklet ile çarpışan otomobil kanala uçtu: 5 yaralı

Bisiklet ile çarpışan otomobil kanala uçtu: 5 yaralı
Bisiklet ile çarpışan otomobil kanala uçtu: 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil kanala uçması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bisiklet ile çarpışan otomobil kanala uçtu: 5 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, İnegöl-Yenişehir yolu Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesi kavşağında meydana geldi.
İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Yusuf Kaya(36) yönetimindeki 16 ADY 006 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmakta olan Batuhan Taha B.(16) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil kanala düşerek ters durdu. Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcular Melek Bahar Kaya(36), Ali Hamza K.(12) ve İrem Nur K.(5) yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis Ambulansı sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İLGİLİ HABER
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
İLGİLİ HABER
İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.