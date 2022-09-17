Bisküvi çaldığı için dayak yiyen çocuğu mahalleli kurtardı

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir bakkala müşteri gibi giren çocuk, bir tane bisküvi çalarak kaçmaya başladı. Çocuğun kaçtığını gören bakkaldaki gençler ise peşinden koşarak çocuğu yakalayıp darp etti. Kavgayı gören mahalleli, darp edilen çocuğu kurtarıp kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada bisküvi çalan çocuk yere düşerken, mahalleli darp edenleri sakinleştirmeye çalıştı. Çocuk yerde yattığı sırada, ‘Bir bisküvi aldım abi' diyerek kendini savunurken, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Medeni Topaloğlu – Burak Uğur