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Bitlis'te 10 askerin şehit olduğu helikopter görüntülendi

Bitlis'te 10 askerin şehit olduğu helikopter görüntülendi
Bitlis'te 10 askerin şehit olduğu helikopter görüntülendi

Bingöl'den Bitlis’in Tatvan ilçesine gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi bir helikopterin Bitlis’in Tatvan ilçesinde düşmesi sonucu 10 asker şehit oldu, 3 asker ise ağır şekilde yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın da doğruladığı kaza ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Tatvan ilçesinin Nemrut Dağı eteklerinde bulunan Çekme Köyü yakınlarına düşen helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu düştüğü tespit edildi. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmaları devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 10 şehit 3 askerin ise yaralandığı açıklandı. Helikopterden yaralı olarak kurtarılan yaralı askerler ambulanslarla olay yerinden alınıp Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırılırken, şehitlerin naaşları da kaza yerinde alınmaya devam ediliyor. Dağların metrelerce karla kaplı olduğu bölgedeki çalışmalar zorlu şartlarda devam ederken, bölgeye çok sayıda asker sevk edildi.

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