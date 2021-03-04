Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada; Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 11'inin şehit olduğu 2 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir. Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.'' denildi.

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu!





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan düşen helikopter hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı olayla ilgili Bakan Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi, yaralı askerlere şifa temennisinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Elazığ'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet Elazığ'a geldi.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere 13.35'te kalkan askeri helikopter düşmüş aralarında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 asker şehit olmuştu. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar uçakla Elazığ'a geldi. Bakan Akar'a, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ümit Dündar ile Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler eşlik etti.

“Başımız sağolsun” diyen Bakan Akar, daha sonra beraberindeki heyetle havalimanından çıkarak 8. Kolordu Komutanlığına geçti. Burada yapılacak değerlendirme sonrasında heyetin programının belli olacağı öğrenildi.



MHP Genel Başkanı Bahçeli'den helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bahçeli mesajında, “Bingöl'den Tatvan'a gitmek için bugün öğleden sonra kalkış yapan Kara Kuvvetleri'ne ait askeri bir helikopter bir müddet sonra kaza kırıma uğramıştır. Üzülerek ifade etmeliyim ki, 8'inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş'la birlikte 11 kahramanımız şehit olmuştur. Söz konusu kaza kırımda 2 kahramanımız da yaralanmıştır. Milletimizi acıya ve hüzne boğan bu elim hadisede şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan kahramanlarımıza şifalar diliyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri de birlik ve kardeşlikle aşacağız. Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, şehitlerimizin ailelerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Rabbim'den niyazım, sabır ve metanetimizi arttırması, böylesi felaketlerden milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korumasıdır. Vatan sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Ülkelerin dışişleri bakanlarından şehitler için taziye telefonu

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 10 asker için, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gürcistan Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Libya Dışişleri Bakanı Taher Siyala, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğulu'nu arayarak şehitler için taziyelerini illettiler.

Stoltenberg'ten Türkiye'ye taziye mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 asker için taziyelerini iletti.

8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu

Bitlis'te düşen helikopterde şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Korgeneral Erbaş'ın oğlu ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Siyasilerden başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mesajında, “Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; şehit olan 11 vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 2 askerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, “Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan dokuz askerimize Allah'tan rahmet, keder-dide ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı dört askerimize acil şifalar diliyorum. Acımız büyük. Başımız sağ olsun” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bingöl'den Tatvan'a giderken elim bir helikopter kazası sonucu şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bingöl'den gelen acı haberle içimiz yandı. Helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Askeri helikopterimizin Tatvan'da düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajında, “Bitlis'ten gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, “Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 askerimiz Şehit, 2 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

AK Parti MKYK ve MYK Üyesi - Parti Sözcüsü Ömer Çelik yayınladığı mesajda, “Bitlis'ten Tatvan'a giden askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu 11 kahraman askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı. Milletimizin ve Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz” dedi.

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