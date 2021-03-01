Bitlis'te kardelen ve çiğdemler çiçek açtı

Halk arasında kış mevsiminin sona erdiğini simgeleyen ve baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler, bu sene yüzünü erken gösterdi. Havaların önceki yıllara nazaran sıcak geçmesiyle birlikte doğa canlanırken, dağların eteklerinde ve yaylalarda eriyen karların yerini ise rengarenk kardelenler aldı. Karların arasından çıkan rengarenk kardelen ve çiğdemler güzel görüntüler oluşturdu.

Sıcak havayı fırsat bilen çocuklar da soluğu yaylalarda açan rengarenk kardelen ve çiğdemlerin arasında aldı. Doğa ile baş başa vakit geçiren çocuklar, karların arasında yüzünü göstermeye başlayan kardelenleri koklayarak güzel havanın ve manzaranın tadını çıkardı.

Hakan Okay

