Bitlis'te kayağı 12 aya çıkaracak proje

Spor Bilimleri Fakültesinde doktora eğitimini sürdüren Kayak Antrenörü Tunç İlçin, bölgedeki kayak sporuna büyük katkı sunacak olan “Kayak Sporunda Simülasyon Yöntem ve Cihazlarının Kullanımı” üzerine hazırladığı projesinin seminer sunumunu gerçekleştirdi. Seminer sunumunu gerçekleştirdiği “Simülasyon Yöntem ve Cihazlarının Kullanımı” konusunda çalışmalarını sürdüren İlçin, bu yöntem ve cihazların Bitlis'te de kullanımı için kolları sıvadı.

Türkiye'nin en çok kar alan ili olmasına rağmen yılın sadece belli dönemlerinde kayak imkanı bulunduğuna dikkat çeken İlçin, bölgede bir ilk olacak olan “Simülasyon Yöntem ve Cihazlarının Kullanımı” ile kentteki kayak sezonunun 12 aya çıkarılabileceğini söyledi. Seminer sunumu sonrası saha araştırması için Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kayak Merkezine giden Tunç İlçin, burada saha araştırması yaparak, söz konusu projenin uygulanabilirliği üzerine incelemelerde bulundu.

“Kar bitti kayak bitti devrine son”

“Kayak Sporunda Simülasyon Yöntem ve Cihazlarının Kullanımı” üzerine hazırladığı projesinin seminer sunumu ile ilgili bilgi veren İlçin, “Ben kayak antrenörüyüm ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde doktora eğitimimi sürdürmekteyim. Son yıllarda kayakla ilgili bilimsel çalışmalara yöneldim. Bu alanda araştırmalar yapmaktayım. Teknolojinin hız kesmeden gelişiyor olması, spor dünyasını da kapsamaya başladı. Simülasyon cihazları ve spor ile ilgili araştırmalara yöneldiğim. Bu zamanlarda birçok yabancı kaynak taraması yaptım ve bu cihazların kayak branşına da olumlu etkilerinin olduğunu gördüm.

Teknik taktik, kuvvet antrenmanları ve devamlılıkları, yarışmalara hazırlık evresi ve sağlığı tehdit eden birçok unsurun ortadan kaldırılmasındaki olumlu etkilerinden söz edilmektedir. Kısa zaman içerinde konuyla ilgili geniş kapsamlı bir seminer sunumu gerçekleştirdim. Bizimde amacımız Türkiye'de kayak branşında daha ileri nasıl gidebiliriz, daha başarılı nasıl olabiliriz bunların muhakemesini yapmak. Bunun içinde ilk adım bölgemizden başlamak. Varsa sıkıntılarımız bunların sebebini araştırıp çözümler üretebilmek. Bölgemizin en büyük sıkıntısı tesis ve son yıllardaki iklim şartları. Birçok bölge iklim şartları elverişli olduğu için, kışın hava sıcaklığı derecelerinin 0'ın altında seyrediyor olması sebebiyle kar yapma makinelerinden faydalanmaktadırlar. Bu sebeple bölgemiz sporcuları her yarışmaya rakiplerinde en az 40 gün daha az antrenman yapmış şekilde katılmak zorunda kalıyorlar ve buda sonuçlara olumsuz yönde etki ediyor. Bu sıkıntıları en aza indirmek için simülasyon cihazının, İstanbul ve Sivas'ta olduğu gibi ilimizde kurulması da kış turizmine ve sporcularımıza birçok yönde olumlu etki sağlayacaktır.

Konuyla ilgili Bitlis Eren Üniversitesi sürekli eğitim merkezi sorumlusu Öğretim Görevlisi Esra Dursun ve Türkçe Öğretmeni Proje uzmanı Umut Karacar hocamla görüşmelere ve projelendirme konusunda fikir alışverişi yapıp araştırmalara başladık. İnşallah büyüklerimizin ve yetkililerimizin de destekleriyle en kısa zamanda bu konuda sonuca ulaşabilecek girişimleri gerçekleştirir, bölgemizde bir ilk olacak projeye imza atabiliriz” diye konuştu.

Hakan Okay