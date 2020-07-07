Bitter çikolata kalbe iyi geliyor

Kakaonun dokularda hasar oluşumuna karşı koruyucu maddeleri yoğun olarak içerdiğini söyleyen Diyetisyen Erdi Abdullah Uğur “Bu özelliği ile hastalıkların oluşmasına sebep olan inflamasyona karşı etki gösterir. İçerdiği yoğun antioksidanlar sayesinde damarlarda plak oluşumuna sebep olan ve kötü kolesterol olarak ifade edilen LDL kolesterolün düşürülmesi ve dengelenmesinde rol oynamaktadır. Bununla beraber iyi kolesterol olarak nitelendirilen ve damar içerisini süpürücü - temizleyici etkiye sahip HDL kolesterol seviyesini artırarak korucu etki göstermektedir. Bitter çikolata, kalp ve damar sağlığı açısından önemli bir yere sahiptir. Çikolata yiyecekseniz tercihinizi yüzde 70 ve üzeri kakao içeren bitter çikolatadan yana kullanın” dedi.

Türkiye Gazetesi