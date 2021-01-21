BJK Karagümrük maçı canlı anlatımı | Karagümrük- Beşiktaş maç skoru

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 20. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

Karagümrük 1 - 4 Beşiktaş

70' GOL! Beşiktaş'ta Mensah kendisinin 2. takımının 4. golünü kaydetti!

66' GOL! Beşiktaş, Larin'in golüyle 3-0 öne geçti!Gol - Cyle Larin

65' Beşiktaş'tan üst üste ataklar! Larin sol çaprazdan uzak köşeye vuruşunu yaptı. Kaleci, Viviano gole izin vermedi.

50' GOL! Beşiktaş, Mensah'ın nefis golüyle 2-0 öne geçti! Rakibinden şık bir çalımla sıyrılarak ceza alanı içine giren Mensah uzak köşeye ayak içiyle harika bir vuruş yaptı ve topu ağlara yolladı!Gol - Bernard Mensah

47' Beşiktaş'ta Larin sol çizgiden kaleye sokulmak istedi. Karagümrük savunması izin vermedi.

46' İkinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

44' GOL! Beşiktaş, Aboubakar'ın golüyle 1-0 öne geçti! N'Koudou'nun pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Aboubakar düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti.

41' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Aboubakar nefis bir çalımla rakibinden sıyrıldı. Vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

29' Karagümrük gole yaklaştı! Borini sol çaprazdan kaleye sokuldu. Vuruşunda Ersin gole izin vermedi.

25' Fabio Borini'nin sol taraftan ortasında altıpasta Badou Ndiaye'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta çıkıyor.



21' Beşiktaş, bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

8' Rıdvan Yılmaz, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

1' Mücadelede illk yarı başladı.

Maç kadroları:

Fatih Karagümrük: Viviano, Alparslan, Koray, Fatih, Campi, Ndiaye, Hedenstad, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, N'Koudou, Larin, Aboubakar.