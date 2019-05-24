BJK Kasımpaşa Canlı İzle Bein Sports| Beşiktaş Kasımpaşa Canlı Skor Maç Kaç Kaç

BJK Kasımpaşa Canlı İzle Bein Sports Az Tv İdman Tv Justin Tv Netspor maçı veriyor mu? Vodafone Park'ta oynanacak mücadele bugün saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.İşte bu zorlu maça dair tüm bilgiler...

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının biletlerini satışa sundu

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin biletlerini satışa sunduğunu açıkladı. Biletler 90 TL ile 800 TL arasında değişiyor.

Süper Lig'de 62 puanla 3. sırada bulunan ve yerini korumak isteyen Beşiktaş, ligin son haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, cuma günü saat 21.00'de oynanacak olan karşılaşmanın biletleri de satışa sunuldu. 90 TL ile 800 TL arasında değişen bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori 245TL

2. Kategori 225TL

3. Kategori 205TL

4. Kategori 195TL

5. Kategori 165TL

6. Kategori 150TL

7. Kategori 100TL

8. Kategori 90TL

VIP: 680TL

1903 A-E: 680TL

1903 B-D: 750TL

1903 C: 800TL

Beşiktaş Kasımpaşa nasıl canlı izlenir?

Beşiktaş Kasımpaşa maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.Karşılaşma AZ TV İdman Tv ekranlarından ise canlı olarak yayınlanmayacak.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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