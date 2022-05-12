BKMKİTAP'tan Harry Potter hayranlarına müjde

Hem mağazaları hem de e-ticaret tarafıyla kitap tutkunlarını sevdikleri kitaplarla buluşturan BKMKİTAP, Harry Potter hayranlarının koleksiyonlarına eklemek isteyecekleri yeni kitapları okur dostu bir fiyatla satışa sundu. Ücretsiz kargo, kapıda ödeme imkanı ve karta taksit fırsatları ile satışa sunulan kitaplar, serinin hayranları tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ilk kez yayımlanmasının üzerinden 20 yıl geçmesinin onuruna yayımlanan dört kitap “Harry Potter ve Felsefe Taşı - Slytherin” , “Harry Potter ve Felsefe Taşı - Gryffindor” , “Harry Potter ve Felsefe Taşı - Ravenclaw” ve “Harry Potter ve Felsefe Taşı - Hufflepuff” başlıklarını taşıyor.

Binaların köklü tarihine, özelliklerine, öğrencilerine dair ilginç bilgiler, şaşırtıcı detaylar ve Hogwarts Testi içeren kitaplar seriye yeni bir soluk getirdi.