Black Desert Mobile, Node War Hazırlık Sezonu başladı

MMORPG oyunu Black Desert Mobile için Node War Hazırlık Sezonu'nun başladığı açıklandı. Kullanıcıların, Ocak ayının ortalarında güncellenecek olan Node War düzenli sezonu öncesinde guild üyeleri ile işbirliği yaparak savaştan zafer kazanıp Node noktalarını işgal edebilecekleri belirtildi. Node War'ın, Black Desert Mobile'da guildlerin birbirlerine karşı mücadele ederek, belirli bölgelerde yer alan Node noktasına sahiplik iddiasında bulunabilecekleri büyük ölçekli PvP modu olduğu aktarıldı.

Oyun için ayrıca şu bilgiler verildi: ''Guild üyeleri teklif süreci yoluyla hazırlık sezonuna katılabilirler. Teklif fiyatı en yüksek olan 3 guild, katılımcı olarak seçilecek. Katılımcı guild üyeleri, kazanmak için düşman guilde ait kutsal eşyalara saldırıp aynı zamanda kendi guildlerinin kutsal eşyalarını savunmalıdırlar. Node War'da kazanan guild, 7 gün boyunca Node noktasını işgal eder ve o bölgedeki vergi aracılığı ile Gümüş Para elde eder. Hazırlık sezonu süresince her hafta Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri (sunucu saati ile) akşam saat 10:00'da başlayarak gece yarısına kadar sürecektir''.