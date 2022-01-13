Block zincir uygulamaları dijital ortamı sarıyor

Block zincir teknolojisi, kripto paralar üzerine kurulan bir sistem olduğu gibi kamudan özel topluma kadar her bireyin beklentilerini karşılayabilecek bir yazılım teknolojisidir. Sistem; uzmanlar tarafından, verilerin güvenliği sağlamak için oluşturulan bir dijital defter olarak tanımlanıyor. Türkiye'de ise epey popüler olan bu yapılanmaya, yakın zamanda yasal düzenlemelerin gelmesi bekleniyor.

Dünyada block zincir uygulamaları, kripto para alım satımında kullanılıyor ve bu sisteme bağlı oyunların ise genellikle kripto para uygulamaları tarafından kullanıma sunulduğu biliniyor. Kullanıcılara ödül olarak; kripto para, token veya NFT adıyla değiştirilmesi mümkün olmayan dijital varlıklar veriliyor. Ancak bu oyunları oynayabilmek için öncelikle bir Web3.0 dijital cüzdan edinip sonrasında ise uygulamaya erişebilmek için program kurulumu gerekiyor. Oyuna başlayabilmek ya da fonksiyonlarından yararlanabilmek için de sistemin talep ettiği cinste kripto para şartları var.

“Her bir kayıt bloğunun içinde, zamanı bulunduran bir güvenlik damgası mevcuttur”

Günümüzde ağırlıklı olarak kripto paralar ile yapılan finansal işlemlerin, güvenilir bir şekilde kayıt altına alınmasıyla bilinen block zincir teknolojisine ilgi artıyor. Milyonlarca blocktan meydana gelen Web 3.0 ağı üzerindeki bu sistemde, aynı anda çalışan dağınık bir veri tabanı sistemi bulunduğunu belirten Hayri Cem, “Bu yapıda tek bir veri merkezi yoktur. Tüm verilerin, binlerce makineye dağıtılmasından oluşan dağınık bir veri tabanı adı bulunmaktadır. Veri girişleri, art arda gelen bloklar şeklinde yapılırken, her bir veri kayıt bloğunun içinde, zamanı bulunduran bir güvenlik damgası mevcuttur. Böylece sisteme kaydedilen veriler, bir önceki veri ile şifrelenmiş bağlantı damgasındaki bloklarda yer almaktadır” dedi.

“Dijital ortamda pek çok block zincir uygulaması bulunuyor”

Blok zincirin tek başına bir uygulama olmadığını ve temelde Web teknolojisine altyapıyı sağlayan bir yapı olduğunu dile getiren Uzm. Cem, konuyu şu sözlerle noktaladı:

“Block zincir sistemi üzerinde çalışan benzer web uygulamaları aynı zamanda jenerik adı olarak da kullanılmaktadır ve bundan dolayı dijital ortamda bulunan pek çok block zincir uygulaması bulunuyor."



Oğulcan Öner

