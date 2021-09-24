BM, ABD-Meksika sınırındaki Haitili göçmenleri kabul etmesi için Brezilya ile görüştü

ABD-Meksika sınırından geçen kayıtsız göçmen sayısı son aylarda 20 yılın en yüksek seviyelerine ulaşırken, ABD ve Meksika arasında siyasi sorun haline gelmeye başladı. Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki kuruluşlardan Uluslararası Göç Örgütü konuya ilişkin bir adım atarak, sınırda bekleyen Haitili göçmenlerden bazılarını kabul etmesi için Brezilya ile görüştü. Uluslararası Göç Örgütü Brezilya'dan, Brezilyalı çocuğu olan göçmenleri veya Meksika'ya Brezilya üzerinden gelen göçmenleri kabul etmesini talep etti.

Brezilya'nın ilk seçeneği kabul etmesi ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülürken, Brezilya Dışişleri Bakanlığı da Uluslararası Göç Örgütü'nün talebine değinmeden bir bildiri yayınladı. Bakanlık, göçmeler konusunun farklı ülke yetkilileri arasında tartışıldığını ve mevcut mevzuat ışığında değerlendirildiğini ifade etti.

Bu ay çoğu Haitili olmak üzere 15 bin kayıtsız göçmen ABD'ye girmek amacıyla Rio Grande Nehri'nin kuzeyinde kamp kurdu. ABD yönetimi, göçmenlerin bir kısmını Haiti'ye geri gönderirken, Meksika ise göçmenlere ABD hayalinden vazgeçme ve Meksika'nın güneyindeki göçmen sığınma bölgelerine gitme çağrısında bulundu.

Öte yandan, Haiti'de 2010 yılında yaşanan deprem felaketinden sonra birçok Haitili iş bulmak amacıyla Brezilya'ya göç ederek yerleşti. Brezilya hükümeti verilerine göre 2011 ve 2018 yılları arasında Brezilya'ya gelen Haitili göçmenlerin sayısı 105 binden fazlaydı.

Saim Sevinç

