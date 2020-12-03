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BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır: "Aşıya erişim adil olmalı"

BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır:
BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır: "Aşıya erişim adil olmalı"

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, BM Genel Kurulunda başkanlık ettiği Covid-19 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Covid-19 aşısının adil ve hakkaniyetli biçimde dağıtılmasına yönelik çok taraflı girişimler için, siyasi ve mali desteği güçlendirmek mecburiyetindeyiz’’ dedi.

BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır: "Aşıya erişim adil olmalı" - Tıkla İzle

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, BM Genel Kurulunda başkanlık ettiği Covid-19 Zirvesi'nde konuştu. BM Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada Covid-19'un tüm insanların hayatını etkilediğini belirten Bozkır, BM'nin 75 yıllık tarihinde ilk kez böyle bir krizle karşı karşıya kaldığını ve salgının tüm dünyayı sarstığını söyledi. Bozkır, "Covid-19 elbette her şeyden önce bir sağlık krizi. Ama aynı zamanda ekonomik ve insani bir kriz, bir kalkınma ve insan hakları krizi. İlk olarak işe Covid-19 aşısına adil ve hakkaniyetli erişimi sağlayarak başlamamız gerekiyor. Pratik düşünüldüğünde de aşının etkinliği, bütünüyle ne kadar geniş kesimlerin aşılanabildiğine bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde yaşanan sorunlara değinen Bozkır, "Dünya ekonomisi yüzde 4.4 küçüldü. 20 yıldan sonra ilk defa küresel aşırı yoksulluk sayılarının yükselmesi bekleniyor. Yaklaşık 115 milyon insan aşırı yoksulluğa sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya. Dış yatırımlar giderek azalıyor. Seyahat ve ticaret kısıtlamaları, turizm ve ihraç gelirleri ile yurt dışından gelen kaynaklarda kaydedilen sert düşüş tüm dünyada milyarlarca insanın geçim imkanlarını tehdit ediyor" dedi.

Konuşmasında sosyal hayatta yaşanan korona virüs kaynaklı sorunlara da vurgu yapan Bozkır, "Salgın kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, mülteciler, göçmenler, gecekonduda yaşayanlar ve evsizler gibi toplumların en kırılgan kesimlerini orantısız biçimde etkiliyor" şeklinde konuştu.

Dünya ülkelerine iş birliği çağrısı yapan Volkan Bozkır, "Tüm dünya, insanlığın bugün yüz yüze bulunduğu bu en büyük soruna karşı, BM'nin liderlik ortaya koymasını, öne çıkmasını ve harekete geçmesini bekliyor'' dedi.

Mustafa Ulusoy

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