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BM Genel Sekreteri Guterres: 'Yangınlar sebebi ile derin endişe duyuyorum'

BM Genel Sekreteri Guterres: 'Yangınlar sebebi ile derin endişe duyuyorum'
BM Genel Sekreteri Guterres: 'Yangınlar sebebi ile derin endişe duyuyorum'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Amazon ormanlarında devam eden yangınlarla ilgili olarak derin endişe duyduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, Amazon yağmur ormanlarının geniş kesimlerinde devam eden ve Brezilya'nın pek çok kentini dumanlar altında bırakan yangınlarla ilgili “derinden endişeli” olduğunu söyledi. Guterres, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Amazon yağmur ormanlarındaki yangınlar nedeniyle derinden endişe duyuyorum. Küresel iklim krizinin ortasında, büyük bir oksijen ve biyolojik çeşitlilik kaynağına daha fazla zarar vermemeliyiz. Amazon korunmalı” ifadelerini kullandı.  

Serkan Bayar

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