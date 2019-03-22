BM: 'Güney Afrika'da 437 kişi kasırgada hayatını kaybetti'

BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) Güney ve Doğu Afrika Bölge Ofisi Başkanı Gemma Connell, Mozambik'in başkenti Maputo'da yaptığı açıklamada, Güney Afrika'yı vuran İdai Kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 437'ye ulaştığını ve ölü sayısının artabileceğini söyledi. Connell, hükümetlerden gelen raporlara göre, Mozambik'te ölü sayısının 242'ye çıktığını, Malawi ve Zimbabve'de ise 195'ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gemma Connell, "Bölgedeki kayıpları tam olarak bilmemekle birlikte, sayının önümüzdeki günlerde artmasını bekliyoruz. Herkesin birçok alanın su altında kaldığını ve bu nedenle ölülerin sayımının zaman almaya devam edeceğinin farkında olması kritik öneme sahiptir. Bu yüzden çalışmalar ilerledikçe ölü sayısının artmasını bekliyoruz" dedi.

Meteoroloji ajansları, Idai'nin tropik bir fırtına olarak Mart ayının başlarında Mozambik'in merkezi ve Malawi'nin güneyindeki bazı bölgeleri sular altında bıraktığını, sonra denize yöneldiğini, gücünü ikiye katlayarak geri döndüğünü belirtti.

Ulusal yas ilan edildi

Zimbabwe Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagwa, 139 kişiyi öldüren ve ülkenin doğu ve güney bölgelerinde yıkımlar meydana getiren İdai Kasırgasının ardından bu hafta sonu için iki günlük ulusal yas ilan etti.

Mozambik'ten gelen İdai Kasırgası geçtiğimiz Cuma ve Pazar günleri komşu ülke Zimbabwe'yi vurdu. Kasırganın ülkede etkili olduğu süre boyunca yağışlar nedeniyle evleri çöken binlerce insan evsiz kaldı. Ülkenin doğusunda bulunan Chimanimani kasabası kasırgadan en çok etkilenen yer oldu.

Chimanimani Yerel Yönetim Bakanı July Moyo, "Biz üç yoldan ilerleme kaydediyoruz, bunlardan ilki ölen insanları her yere defetmek ki bazıları çoktan defnedildi" dedi.

Chimanimani'de yaşayan Elmon Mthunzi, “Öyle çok yağmur yağıyordu ki dağlardan sular, taşlar ve ağaçlarla birlikte aşağı iniyordu. Şiddetli yağmur, oğlumu bu devasa taşların altına gömdü. Oğlum 17 yaşındaydı. Bizim umudumuz onu bulmak. Bütün köy olanlardan yas tutuyor ve iki üyesini kaybeden bir aile var" dedi.

Chimanimani'de yaşayan Tambudzai Mugana ise, "Kanepeler, televizyonlar, yemekler ve evler dahil bu şiddetli yağmur nedeniyle sahip olduğumuz eşyaların birçoğunu kaybettik. Oğlumuzun kayıp olduğunu söylesem bile, vücudunu ne zaman göreceğimizi bilmiyoruz, gerçekten çok acı verici "açıklamalarında bulundu.

Çin, ABD, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği etkilenen topluluklara bağışta bulundu.