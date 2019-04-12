Bodrum 31. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi'ne ev sahipliği yaptı

Kongrede tüm dünyada bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmelere paralel olarak, en hızlı gelişimin yaşandığı alanların başında nükleer tıbbın geldiği belirtilirken, özellikle kişiselleştirilmiş ve hedefe yönelik tanı ve tedavi işlemlerini harmanlayan “Teranostik” kavramı son yıllarda tıp dünyasında önemli bir paradigma değişikliği oluşturduğu belirtildi.

Birlikte gerçekleştirilen 31. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi ve 8. Balkan Nükleer Tıp Kongresi'nin ana teması “Teranostik ve Kişiselleştirilmiş Nükleer Tıp” olarak belirlendi. Bu tema kapsamında kongrede; nükleer tıp alanında son gelişmeler, hasta yönetiminde nükleer tıbbın önemi, tanısal görüntüleme ve radyonüklid tedavilerde güncel durum ve gelecekteki beklentiler konusunda uzman kişiler tarafından ele alındı. Aynı zamanda uluslararası bilim dünyasında konusunda deneyim ve bilimsel yetkinlik sahibi konuşmacıların da katıldığı kongrede “Uzman oturumları” başlığı altında çeşitli oturumlar da gerçekleştirildi.

Kongre programında bilimsel oturumların yanı sıra nükleer tıp için vazgeçilmez olan endüstri ve teknoloji sergisi yer aldı.

“Güncel fiyatlarla hizmet sürdürülebilirliğinde sıkıntı yaşıyoruz”

Kongre sonunda değerlendirme yapan Türkiye Nükleer Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya, yaklaşık 11 ülkeden 500 kişiyi ağırladıklarını belirterek, “Bu kongre bizim çok önemsediğimiz bir kongre. Bilgi paylaşımının yanında ilişkilerimizi geliştirip arttırıyoruz. Nükleer tıp alanında bizim hastalarımızın yüzde 95 ve üzeri kanser hastalarıdır. Yaklaşık 10 yıldır sağlıkta uygulama tebliğinde nükleer tıp kalemlerinde herhangi bir iyileştirme olmadı. Tüm dünyada radyoaktif madde üreticilerinin kısıtlı olması buna karşın tüm dünyada özellikle kanser hastalığında kullanımının giderek artması nedeniyle talebin fazla olması fiyat artışına yol açtı. Şu anki güncel fiyatlarla hizmet sürdürülebilirliğinde zaman zaman hem kamu hem de üniversite hastanelerinde ciddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Sağlık Bakanlığına bu konuda ziyaretlerde bulunduk. Bizi anladıklarını düşünüyoruz” dedi.

“Türkiye birçok Avrupa ülkesine göre öncü ülkelerden biri durumunda”

Önemli bir kongreye ev sahipliği yaptıklarını ve 31. Ulusal Nükleer Tıp Kongresini, Balkan Tıp Kongresi ile yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Türkiye Nükleer Tıp Derneği Saymanı Prof. Dr. Murat Bozkurt, bu yıl kongrenin ana temasının ‘Teranostik ve Kişiselleştirilmiş Nükleer Tıp' olarak belirlendiğini kaydetti. Prof. Dr. Bozkurt, “Tıp son yıllarda son derece hızlı bir değişim geçirmekte. Nükleer tıp bunun aktörlerinden biri. Artık her şey kişiselleştirilmiş uygulamalara dönüyor. Bu alanda son gelişmeleri birlikte paylaşacağız. Aynı zamanda Türkiye birçok Avrupa ülkesine göre nükleer tıp alanında öncü ülkelerden biri durumunda” diye konuştu.

Derneğin Genel Sekreteri olan Prof. Dr. Tevfik Fikret Çermik ise nükleer tıbbın yaklaşık 50 yıldır tiroit kanserinin tedavisinde olan bir branş olmakla birlikte son 10 yılda değişen çok farklı tedavi yöntemlerinin içerisinde yer aldığını kaydetti. Prof. Dr. Çermik, “Nükleer tıp eskiden sadece tiroit ve benzeri kanserin tedavisinde kullanılırken artık pek çok kanser ve tümör tedavisinde kullanılıyor. Nükleer tıp ile görüntüleme sayesinde hücre içerisinde ne olup bittiğini değerlendirebiliyoruz. Hücre içinde ne olup bittiğini önce nükleer tıp yöntemi ile görüntüleyip elde ediyorsunuz, daha sonra da kanser hücresini tedavi edebiliyorsunuz” diyerek nükleer tıbbın önemini anlattı.

Kongreye katılan Avrupa Nükleer Tıp Derneği Gelecek Dönem Başkanı Prof. Dr. Jolanta Kunikowska ilk defa kongreye Avrupa Nükleer Tıp Derneği'nin destek verdiğini belirten gelecek dönem için burs desteği sağlayacaklarını söyledi.

Kongreye katılan diğer bir isim olan Dünya Nükleer Tıp ve Biyoloji Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Dong Soo Lee ise kongrenin verimli geçtiğini belirterek teşekkür etti.

Kongre Bodrum'da devam ediyor.