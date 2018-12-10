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Bodrum'da cadde ve sokaklar göle döndü

Bodrum'da cadde ve sokaklar göle döndü
Bodrum'da cadde ve sokaklar göle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir anda bastıran sağanak yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Bodrum'da dün etkili olmaya başlayan yağışlı hava bugün de devam etti. Aralıklarla devam eden yağış, akşamüstü şiddetini arttırdı. Yaklaşık 5 dakiki süren şiddetli yağmurda Yarımada'nın farklı noktalarındaki sokaklar ve caddeler göle döndü. Özellikle Bodrum'un sel baskınlarıyla anılan Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Bitez Köyiçi'nde ana yolların kimi kısımlarında da su birikintileri oluştu. Bodrum Belediyesi, sağanak yağış konusunda vatandaşları uyardı.

Öte yandan, belediye ve emniyet ekiplerinin gün boyu olabilecek herhangi bir olumsuzluk için teyakkuz halinde olduğu görüldü.

Tuba Ayhan
 

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