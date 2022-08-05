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Bodrum'da ünlü isimlerin sahne aldığı mekan yıkılıyor

Bodrum'da ünlü isimlerin sahne aldığı mekan yıkılıyor
Bodrum'da ünlü isimlerin sahne aldığı mekan yıkılıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ünlü isimlerin sahne aldığı gece kulübünde yıkım ve tahliye işlemi başladı.

Bodrum'da ünlü isimlerin sahne aldığı mekan yıkılıyor - Tıkla İzle

Gümbet Barlar Sokağında faaliyet gösteren ve ünlü isimlerin sahne aldığı mekanın Milli Emlak arazisi üzerine kaçak ve ruhsatsız şekilde yapıldığı gerekçesiyle açılan davada mahkeme yaklaşık 1,5 ay önce tahliye ve yıkım kararı verdi.

Mahkeme kararının uygulaması için bugün çok sayıda ekip mekanın bulunduğu yere geldi. Bodrum Milli Emlak ve Zabıta görevlileri başta olmak üzere belediyenin çeşitli birimlerinden çok sayıda ekibinin katıldığı tahliye ve yıkım, polisin geniş güvenlik önlemi altında yapılıyor.

Mevcut binaya yapılan kaçak ve ruhsatsız eklentilerin yıkımı devam ediyor.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan

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