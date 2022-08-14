Bodrumspor, Yeni Malatyaspor'u 3 golle geçti

Maçtan dakikalar

21. dakikada ceza sahasında topla buluşan Samet Yalçın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

26. dakikada Bahadır Erol'un kullandığı köşe vuruşunda Süleyman Özdamar'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

34. dakikada Üzeyir Ergun'un pasında topla buluşan Samet Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

68. dakika topla buluşan Yahov'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

75. dakikada sol kanattan verilen pasta topa sahip olan Cengizhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Direnç Tosunluoğlu, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli

Bodrumspor: Ali Türkan, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Süleyman Özdamar, Cenk Şen, Yekta Kurtuluş (Abdurrahman Canlı dk. 60), Süleyman Güneş, Recep Aydın (Erkan Değişmez dk. 80 ?), Samet Yalçın (Mohammed dk. 78), Bahadır Erol, Celal Dumanlı (Jahovic dk. 60),

Yedekler: Bahri Can Tosun, Omer İmeri,Apti Mert Çayır, Ali Aytemur

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Yeni Malatyaspor: Abdülsamet Damlu, Taha Gür, Burak Kavlak, Arda Hilmi Şengül (Ogün Özçiçek dk. 46), Hüseyin Ekici (Nuri Fatih Aydın dk. 39), Donsah, Jospin (Alperen Arslan dk. 39), Aly Malle (Miraç Altıntaş dk. 81 ?), Rahman Buğra Çağıran, Doğukan Emeksiz, Yakup Alkan (Cengizhan Akgün dk. 39),

Yedekler: Ahmet Oytun Özdoğan, Yiğit Ulaş, Erşan Yaşa, Atakan Müjde, Mert, Berat Yaman

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Samet Yalçın (dk. 21 ve 35) Süleyman Özdamar (dk. 26) (Bodrumspor) Cengizhan Akgün (dk. 75) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Doğukan,Godfred (Yeni Malatyaspor), Recep Aydın(Bodrumspor)

Eren Ayhan - Hamdi Yörür

