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'Boğuluyorum' feryadı ile yardım isteyen şahsın imdadına botu ile sel sularında dolaşan bir genç yetişti

'Boğuluyorum' feryadı ile yardım isteyen şahsın imdadına botu ile sel sularında dolaşan bir genç yetişti
'Boğuluyorum' feryadı ile yardım isteyen şahsın imdadına botu ile sel sularında dolaşan bir genç yetişti

Artvin’in Arhavi ilçesinde geçtiğimiz hafta Perşembe günü selin ilk anlarında bir şahsın göle dönmüş caddede yaşadığı yaşam mücadelesi selin boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi. O anlar çevre binadaki vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

'Boğuluyorum' feryadı ile yardım isteyen şahsın imdadına botu ile sel sularında dolaşan bir genç yetişti - Tıkla İzle

 Arhavi ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan selde bir çok kurtarma operasyonu yaşandı. Bu kurtarma operasyonlarından biri de Kapisre Deresi'nin taşması sonucu sular altında kalan Boğaziçi mahallesinde gerçekleşti. Mahallede esnaf olduğu öğrenilen bir şahıs göle dönen caddede bir anda boyunu aşan sular içerisinde kaldı.

Şahsın “Boğuluyorum” feryadını duyan ve büyük korku yaşayan mahalle sakinleri evlerinin balkonundan çaresizce su içinde tutunması için kendisine damacana bidonu attı. Bidona ulaşamayan şahsın imdadına ise küçük bir deniz botu ile sel sularında dolayan bir genç yetişti. Kürek çekerek hızla şahsın yanına ulaşan genç, boğulmak üzere olan şahsın imdadına yetişti ve botuna tutunmasını sağladı. O anlar çevre binadaki vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Adem Güngör
 

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