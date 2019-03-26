Bolivya'da şiddetli yağış sonucu 33 kişi hayatını kaybetti

Bolivya'da şiddetli yağışlar 33 kişinin ölümüne neden oldu. Resmi verilere göre, yağıştan etkilenen aile sayısı 55 bin 734 olurken 88 il ve ilçede büyük sorunların yaşanacağı belirtildi.

Bolivya Sivil Savunma Bakanlığı Başkan Yardımcısı Javier Ayllon'un sunduğu resmi rapora göre ülkede yağmurların getirdiği, dolu, sel ve su baskını sonucunda 33 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi kayboldu, 55 binden fazla aile zarar gördü.

Ayllon ayrıca yağışlardan etkilenen 11 bin 905 aileye hizmet verildiğini, 305 ton gıda yardımı dağıtıldığını ve ulusal düzeyde 88 belediyede acil durum ilan ettiklerini bildirdi.

Serkan Bayar