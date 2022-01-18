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Bolu Dağı İstanbul yönüne ağır tonajlı araçların geçişleri yasaklandı

Bolu Dağı İstanbul yönüne ağır tonajlı araçların geçişleri yasaklandı
Bolu Dağı İstanbul yönüne ağır tonajlı araçların geçişleri yasaklandı

Bolu Dağı D-100 karayolu geçişinde kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle tanker ve tırların İstanbul istikametine geçişine izin verilmiyor.

Bolu Dağı İstanbul yönüne ağır tonajlı araçların geçişleri yasaklandı - Tıkla İzle

Bolu Dağı'nın D-100 karayolu ve TEM Otoyolu geçişinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yaşı şiddetini artırarak devam ediyor.

Bolu Dağı'nın özellikle D-100 karayolu geçişinde etkisini artıran kar yağışı zaman zaman trafiğin durmasına neden oldu. Bolu yönünden İstanbul istikametine giden tır ve tankerler, D-100 karayolu Elmalık kavşağında trafik ekipleri tarafından durdurularak geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu geçişinde aralıksız olarak küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Geçişine izin verilmeyen ağır tonajlı araçların, karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından geçişlerine izin verilecek.

Faruk Çidem
 

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