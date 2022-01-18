Bolu Dağı İstanbul yönüne ağır tonajlı araçların geçişleri yasaklandı

Bolu Dağı'nın D-100 karayolu ve TEM Otoyolu geçişinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yaşı şiddetini artırarak devam ediyor.

Bolu Dağı'nın özellikle D-100 karayolu geçişinde etkisini artıran kar yağışı zaman zaman trafiğin durmasına neden oldu. Bolu yönünden İstanbul istikametine giden tır ve tankerler, D-100 karayolu Elmalık kavşağında trafik ekipleri tarafından durdurularak geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu geçişinde aralıksız olarak küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Geçişine izin verilmeyen ağır tonajlı araçların, karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından geçişlerine izin verilecek.

Faruk Çidem

