İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bolu'da vahşet! Ayakları kesilmiş halde bulundu

Bolu'da vahşet! Ayakları kesilmiş halde bulundu
Bolu'da vahşet! Ayakları kesilmiş halde bulundu

Bolu’da, arka ayakları kesilerek öldürülen kedi, sokak hayvanlarını besleyen bir vatandaş tarafından kullanılmayan bir evin bahçesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak üzerindeki sokak hayvanlarını besleyen Nalan Tombul isimli kadın, kedilerin yaşadığı kullanılmayan evin bahçesine girdiğinde arka ayakları kesilerek öldürülmüş bir kedi olduğunu gördü. Gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan Tombul, yaşanan olaya tepki göstererek, “Bugün sabah geldiğimde kedinin ayaklarını kesip bahçeye attıklarını fark ettim. Lütfen kim yaptıysa çıksın. Başka kedilerin başına gelmesin. Başka hayvanların başına gelmesin. Kediye çok üzüldüm. Bunu yapanların peşini bırakmayacağım” dedi. 

Ayrıca, mahallede bulunan metruk yapıda kaçak kazı yapıldığını belirten Nalan Tombul, “İçeride 15 metrelik kuyu var buraya bir çocuk düşerse sesini kim duyacak” diyerek yetkilerinin konuyla ilgilenmesini istedi.  

Faruk Çidem

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.