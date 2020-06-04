Borçka Korona virüs'te 2. dalgayı da atlattı

Artvin'in Borçka ilçesinde yeni tip Korona virüs (Covid-19) kabusu geçtiğimiz ay geri dönmüştü. Pandemi sürecinde 2 Nisan'da Tükiye'de karantinaya alınan ilk ilçe olan Borçka'ya geçtiğimiz Mayıs ayında Bursa'dan cenaze için gelenlerin getirdiği virüsle birlikte ilçede bir ay sonra yeniden pozitif vakalara rastlanmıştı. İlçeye cenaze getiren 3 kişilik aile ve yakınları olmak üzere vaka sayısı 5'e yükselirken, bu kişilerle temas halinde olan 62 kişi de karantina altına alınmıştı. Borçka'da dünden itibaren artık yeni vaka görülmezken, 2. dalgayı da atlatmış oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Borçka Belediye Orhan Ercan, ilçede 2. dalgada virüsün geçtiğimiz ay kent dışından cenaze için ilçeye gelen bir kişiden 5 kişiye bulaştığını ve 62 kişinin de karantina süreci yaşadığını söyledi. Başkan Orhan "Yaklaşık 1 ay önce cenaze olmuştu. İlçemize cenazeyle gelen bir kişi tarafından virüs bulaşmıştı, ancak güne sıfır vaka ile başladık, hastaneden taburcu olup, evlerine gönderildi” dedi.

"Borçka'nın eski günlerine kavuşacağını düşünüyoruz" diyen Belediye Başkanı Ercan, “Vakaların sonlanması demekle, tedbiri elden bırakmıyoruz, maske, sosyal mesafe ve temizlik bu üç konuya özenle dikkat etmemiz gerekiyor. Karagöl yeniden ziyaretçilerini bekliyor. Bizler gerekli önlemleri aldık. Yeni normalleşme sürecinde Borçka-Karagöl ve ilçemizin birçok güzelliğini görmeleri için herkesi Borçka'ya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziya Akyıldız

