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Bordo Mavi Balık - Erşan Yılmaz herkese balığı sevdiren adam

Bordo Mavi Balık - Erşan Yılmaz herkese balığı sevdiren adam
Bordo Mavi Balık - Erşan Yılmaz herkese balığı sevdiren adam

1995 yılında el arabasında seyyar balıkçılık, 2010'da restoran sahipliği dört yıl sonra ise sosyal medya fenomenliği...

Bordo Mavi Balık'ın sahibi Erşan Yılmaz'ın yolculuğu kısaca böyle ilerliyor. Sadece İstanbul'dan değil, Anadolu'nun dört bir yanından da çıkan lezzet fenomenlerinin örneklerinden biri Yılmaz. Instagram'da 370 bin takipçisi var. Bir balık restoranının menüsünde karşılaşacağınız her şey onun videolarında yer buluyor.

 Yeri geliyor koca orkinos balığını sırtlıyor, yeri geliyor Boğaziçi Köprüsü'nün manzarasında ya da Trabzon'un yaylalarında hamsi tava yapıyor. "Nusret ülkemizin çok önemli bir markası, tarzımız farklı olsa da elbet bir esinlenme olmuştur" diyor Yılmaz. Instagram hesabı tutunca müşteri sayısında olağanüstü bir artış yaşanmış. En sık duyduğu yorum ise "Eskiden hiç balık sevmezdim sizin videolardan sonra her gün yiyebilirim" oluyormuş.
 

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