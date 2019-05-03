Borsa İstanbul'da Gong 'Turkcell'in 25'inci yılı' için çaldı

Turkcell'in 25'inci yılı vesilesiyle BİST'te düzenlenen Borsa İstanbul'da gong töreni düzenledi. Etkinliğe; BİST Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, BİST Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çetinkaya, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz birlikte sahneye çıkarak gong törenini gerçekleştirdiler.

BİST Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, törende yaptığı açıklamada; "Turkcell Türkiye'nin büyük bir gururu. Bilişim teknolojileri ve cep telefonuyla tanışmamız, hayatımızı kolaylaştıran bu güzel ve güzide teknoloji şirketimizin 25'inci yılını kutluyor, yeni başarılarıyla birlikte Türkiye ekonomisine katkısının artacağını da söyleyerek, hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Akça: "Turkcell'imiz 25 yaşında delikanlı bir şirket"

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise törende şunları söyledi: "Turkcell'imiz 25 yaşında delikanlı bir şirket. O heyecanla, bir genç hayata nasıl asılıyorsa Turkcell de insanların yaşamını kolaylaştırmak için durmadan çalışıyor. Görevimiz Turkcell'i gelecek yüzyıla hazırlamak. 25 yaşında olan bu delikanlı daha 5 yaşında iken BİST'e girdi, NY borsasına da kote oldu. Bölgede de atılım yapmaya başladı. Önce ses, şimdi de data var hayatımızda. Çok stratejik bir sektörde hizmet veriyoruz. Telekomünikasyon sektörü yerli ve milli bir anlayışla yönetilmesi gereken bir sektör. Türkiye hassas bir coğrafi bölgede bu yüzden konu daha da hassas. Buradan sesleniyorum, bir çağrı yapıyorum; önümüzde 5G var. Yılda minimum 1 milyara dolara yakın yatırım yapmak gerekiyor. Toplamda 5 milyar dolar yatırım Milli değerlere sahip bu yatırımların müşterek yapılması gerekiyor. Bunun için Türkiye'de mutlaka ortak altyapı şirketini kurmamız lazım. Binali Yıldırım'ın başbakanlığı döneminde bir protokol imzalanmıştı ama hala hayata geçirilemedi. İsrafı önlememiz lazım. 5G pahalı bir teknoloji. Gelin şebeke yatırımını birlikte yapalım. Bu 3 ortak işin 10-13 milyar dolarlık bir tasarruf imkanı var. Buradan sesleniyoruz, her türlü işbirliğine hazırız. Ayrıca, Türkiye'nin datası Türkiye'de kalmalı. Türkiye'de değerlendirilerek hizmete dönüştürülmeli".