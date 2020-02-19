İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Borsadan iki sıfır atılacak

Borsadan iki sıfır atılacak
Borsadan iki sıfır atılacak

BIST Pay Endekslerinin halihazırda ulaştıkları seviyeler dikkate alınarak, TL olarak hesaplanan ‘Fiyat ve Getiri Endeksleri’nden iki sıfır atılmasına karar verildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan duyuruya göre, borsadan iki sıfır atılacak. Uygulamanın planlanan devreye alım tarihi 27 Nisan 2020 olarak açıklandı. Uygulama tarihi itibarıyla ilgili endekslerin bölen değerleri 100'le çarpılarak endeks değerlerinin iki sıfır atılmış olarak hesaplanması sağlanacak. Endekslerden sıfır atılmasına ilişkin geniş katılımlı provalar gerçekleştirilecek. Provaların ilki 9 Mart Pazartesi günü yapılacak.

Açıklamada; “BIST 30 ve BIST 100 endeksleri başta olmak üzere, Borsamız tarafından hesaplanan BIST Pay Endekslerinin halihazırda ulaştıkları seviyeler dikkate alınarak, TL olarak hesaplanan “Fiyat ve Getiri Endeksleri”nden iki sıfır atılmasına karar verildi. Uygulamanın planlanan devreye alım tarihi 27.04.2020 olup endekslerden iki sıfır atılmasıyla birlikte endeks değerinin virgülden sonra iki hane gösterilmesine devam edilecek.

Uygulama tarihi itibarıyla ilgili endekslerin bölen değerleri 100'le çarpılarak endeks değerlerinin iki sıfır atılmış olarak hesaplanması sağlanacak, geçiş tarihinden önce hesaplanmış endeks değerleri ise 100'e bölünmek suretiyle endekslerin başlangıç tarihlerindeki başlangıç değerleri ve tarihsel endeks değerleri güncellenecek” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.