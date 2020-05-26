Borussia Dortmund Bayern Münih Canlı İzle| Dortmund Bayern Münih Canlı Skor Maç Kaç Kaç !

Korona virüs tedbirleri kapsamında 13 Mart'ta ertelenen Almanya Bundesliga'da heyecan bugün oynanacak karşılaşmalar ile kaldığı yerden devam edecek. Gecenin en önemli maçında iki önemli rakip Borussia Dortmund Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Bundesliga'da 27'nci hafta sonunda 61 puanlı lider Bayern Münih, rakibini deplasmanda mağlup ederek puan farkını daha da açmak istiyor. Borussia Dortmund ise bu maçı kazanarak rakibi ile puan farkını kapatmak istiyor olacak. İşte karşılaşmaya ilişkin bilgiler...

CANLI SKOR:İLK YARI SONUCU

BORUSSİA DORTMUND:0 :1BAYERN MÜNİH

Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ilk 11'leri:

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro - Brandt, Hazard - Haaland

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski

Borussia Dortmund Bayern nasıl canlı izlenir?

Borussia Dortmund Bayern maçını S Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Bundesliga'da alınan korona virüs önlemleri

Almanya'da korona virüs tedbirleri kapsamında maçlar seyircisiz oynanacak. Her karşılaşmadan bir gün önce futbolcular ve teknik ekipler korona virüs testine tabi tutulacak. Toplu fotoğraf çekimi, tebrik, el sıkışma ve maskot çocuklar olmayacak. Her kişi kendi şişesinden suyunu içecek.

Yedek kulübesindeki futbolcular sosyal mesafe kuralına göre oturacak. Sahadaki 22 futbolcu ve hakemler dışındaki herkes maske takacak. Ayrıca müsabakalarda 3 yerine 5 oyuncu değişik yapılabilecek. Sahada 22 futbolcu, 18 yedek futbolcu, 5 hakem, 4 top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi olacak. Statlarda ise en fazla 300 kişi olabilecek. Futbolcuların statlarda duş almamaları da öneriliyor.