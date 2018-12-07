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Boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle öldürdü

Boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle öldürdü
Boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle öldürdü

Ankara’da boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle öldüren bir kişi, kayınpederini yaraladıktan sonra intihar teşebbüsünde bulundu.

Alınan bilgilere göre, Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, eşi Emine T. ile aralarındaki problemlerden dolayı bir süredir ayrı yaşayan Ahmet T., kayınpederi Bekir M.'nin bir süredir bahçıvan olarak çalıştığı çiftliğin önünde pompalı tüfekle pusu kurdu. Elinde tüfekle bir süre gizlenen adam, eşinin işten eve döndüğü sırada, pompalı tüfekle genç kadının üzerine ateş açtı. Silah seslerine gelen Bekir M., kızının yerde hareketsiz kaldığını görünce Ahmet T.'ye müdahale etmeye çalıştı. Ahmet T. kayınpederini de yaraladıktan sonra, namluyu kendisine çevirip ateşledi. 

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emine T., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Emine T.'nin babası ve Ahmet T. ise ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 1 annesi olduğu öğrenilen Emine T.'nin cansız bedeni, Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Daha sonra adrese sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, çevredeki deliller üzerinde çalışma yaptı. Çiftlikteki diğer çalışanların ifadesini alan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Caner Ünver - Musa Erdoğan 

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